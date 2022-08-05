Маршрут №1 будут делать крюк через БНЦ
С 7 августа по 11 августа в Улан-Удэ трамваи маршрута №1 будут перенаправлены с остановки «ТСК» через разворотное кольцо «Бурятского научного центра», далее по маршруту без изменений. Схема меняется в связи с проведением капитального ремонта аварийного участка трамвайного пути на пересечении улиц Боевая и Сахьяновой.
9 августа, в дополнение к маршруту №1, будет перенаправлен и маршрут №2 с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» через разворотное кольцо «Бурятского научного центра», далее по маршруту без изменений.
Трамвайные маршруты №4, №5, №7, №8 будут следовать по маршрутам без изменений. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев
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