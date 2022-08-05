В Ангарске разыграют кубок СФО и ДФО по мотокроссу

Соревнования пройдут в середине следующего месяца



В Иркутской области с 16 по 19 сентября состоятся всероссийские соревнования «Кубок Сибири и Дальнего Востока» по мотоциклетному спорту в дисциплине «мотокросс». Турнир проведут на мототрассе «Пойма реки Китой» в Ангарске.



Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда. Продолжительность заездов (финальных):

- класс «65 куб. см» (мальчики) - 12 минут + 2 круга;

- класс «85 куб. см» (юноши) - 15 минут + 2 круга;

- класс «125 куб. см» (мужчины) - 25 минут + 2 круга;

- класс «250 куб. см» (мужчины) - 25 минут + 2 круга;

- класс «Открытый» - 25 минут + 2 круга.



16 сентября состоится регистрация и размещение участников соревнований. 17 сентября пройдут технический осмотр, медицинский осмотр, официальные тренировки по классам, торжественное открытие соревнований и заезды первого дня по классам 65 куб. см, 85 куб. см и 125 куб. см.



18 сентября будут проведены заезды второго дня по классам 250 куб. см и «Открытый», награждение победителей и торжественное закрытие соревнований. 19 сентября – день отъезда. Подробная программа будет представлена за неделю до начала турнира. Об этом сообщает федерация мотоспорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+

