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В Улан-Удэ перекроют новый участок дороги на улице Терешковой

В Улан-Удэ перекроют новый участок дороги на улице Терешковой
Общество, 
Изменится схема движения 19 маршрутов

С 7 по 25 августа в Улан-Удэ будет перекрыт новый участок дороги по улице Терешковой - от улицы Павлова до улицы Спартака.

Будут изменены схемы движения автобусов по маршрутам №№ 2, 15, 16К, 19, 25, 27, 29, 31К, 33, 37, 44, 56, 56С, 59, 70, 71, 95, 97, 97К.

Объезд закрытого для движения участка будет организован через ул. Павлова – ул. Спартака - ул. Терешковой – далее по утверждённым схемам. В обратном направлении схемы городских маршрутов останутся без изменений.

Движение вагонов по трамвайным маршрутам по ул. Терешковой останется без изменений, сообщили в мэрии. 

Сейчас завершается очередной этап ремонта на проезжей части от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса. Подрядная организация «Доринвест» уложила здесь двухслойное асфальтобетонное покрытие. Осталось завершить работы на примыканиях и остановочных карманах. Участок откроют для движения 7 августа.

Ремонт дороги на улице Терешковой разбит на шесть этапов. Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.
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