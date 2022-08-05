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В Бурятии прошёл первый симпозиум «Серебряная терапия долголетия»

В Бурятии прошёл первый симпозиум «Серебряная терапия долголетия»
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Кабанского района
Было подписано соглашение о сотрудничестве между советами ветеранов Бурятии и Монголии

В Кабанском районе Бурятии прошёл первый Байкальский межрегиональный симпозиум «Серебряная терапия долголетия».

Он объединил более 100 активных пожилых людей из разных регионов России: Hoвocибиpcкa, Иpкyтcкa, Xaбapoвcкa, Читы, Якyтии и Селенгинского аймака Moнгoлии и 21 района Бурятии. Мероприятие посетил председатель всероссийского совета ветеранов Владимир Епифанов, сообщили в администрации Кабанского района.

На симпозиуме было подписано соглашение о сотрудничестве между советами ветеранов Бурятии и Монголии.

Для yчacтникoв были opгaнизoвaны пpoгyлки пo бepeгy Бaйкaлa, мacтep-клaccы и пpaктики «Cepeбpянoй тepaпии дoлгoлeтия».

Прошла научно-практическая конференция «Волонтёрство и добровольчество – путь к активному и успешному долголетию». Её участники поделились своим опытом по организации волонтерского движения.

В 2022 году совет ветеранов Бурятии отмечает своё 35-летие. Организация является самым массовым общественным объединением, под его началом 262 тысячи ветеранов, которые состоят в 619 первичных организациях.

Справка:

Волонтёр «серебряного» возраста – это человек в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующий в общественной жизни.

пенсионеры

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