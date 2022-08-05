В Бурятии прошёл первый симпозиум «Серебряная терапия долголетия»

Общество, Фото: предоставлено администрацией Кабанского района

Было подписано соглашение о сотрудничестве между советами ветеранов Бурятии и Монголии



В Кабанском районе Бурятии прошёл первый Байкальский межрегиональный симпозиум «Серебряная терапия долголетия».



Он объединил более 100 активных пожилых людей из разных регионов России: Hoвocибиpcкa, Иpкyтcкa, Xaбapoвcкa, Читы, Якyтии и Селенгинского аймака Moнгoлии и 21 района Бурятии. Мероприятие посетил председатель всероссийского совета ветеранов Владимир Епифанов, сообщили в администрации Кабанского района.



На симпозиуме было подписано соглашение о сотрудничестве между советами ветеранов Бурятии и Монголии.



Для yчacтникoв были opгaнизoвaны пpoгyлки пo бepeгy Бaйкaлa, мacтep-клaccы и пpaктики «Cepeбpянoй тepaпии дoлгoлeтия».



Прошла научно-практическая конференция «Волонтёрство и добровольчество – путь к активному и успешному долголетию». Её участники поделились своим опытом по организации волонтерского движения.



В 2022 году совет ветеранов Бурятии отмечает своё 35-летие. Организация является самым массовым общественным объединением, под его началом 262 тысячи ветеранов, которые состоят в 619 первичных организациях.



Справка:



Волонтёр «серебряного» возраста – это человек в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующий в общественной жизни.



