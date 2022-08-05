Было подписано соглашение о сотрудничестве между советами ветеранов Бурятии и Монголии
В Кабанском районе Бурятии прошёл первый Байкальский межрегиональный симпозиум «Серебряная терапия долголетия».
Он объединил более 100 активных пожилых людей из разных регионов России: Hoвocибиpcкa, Иpкyтcкa, Xaбapoвcкa, Читы, Якyтии и Селенгинского аймака Moнгoлии и 21 района Бурятии. Мероприятие посетил председатель всероссийского совета ветеранов Владимир Епифанов, сообщили в администрации Кабанского района.
На симпозиуме было подписано соглашение о сотрудничестве между советами ветеранов Бурятии и Монголии.
Для yчacтникoв были opгaнизoвaны пpoгyлки пo бepeгy Бaйкaлa, мacтep-клaccы и пpaктики «Cepeбpянoй тepaпии дoлгoлeтия».
Прошла научно-практическая конференция «Волонтёрство и добровольчество – путь к активному и успешному долголетию». Её участники поделились своим опытом по организации волонтерского движения.
В 2022 году совет ветеранов Бурятии отмечает своё 35-летие. Организация является самым массовым общественным объединением, под его началом 262 тысячи ветеранов, которые состоят в 619 первичных организациях.
Справка:
Волонтёр «серебряного» возраста – это человек в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующий в общественной жизни.
В Бурятии прошёл первый симпозиум «Серебряная терапия долголетия»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автобусы будут подготовлены и сильных морозов, и для жаркого лета
Было подписано соглашение о сотрудничестве между советами ветеранов Бурятии и Монголии
«К этому событию мы долго шли», - рассказали в Сангхе
Лужи начали откачивать с 5:30
Всего в рейтинге достопримечательностей России более двух тысяч объектов
Баясхалан Ринчинов был связан с цирковым искусством на протяжении 23 лет
Соответствующее решение вынес суд
Соревноваться будут смешанные команды и смешанные пары
Буддисты Северной столицы отметят культурно-спортивный праздник
Местами грозы
В Северобайкальске пройдёт «Байкальский шторм»
Первый матч ЖФК «Бурятия» пройдёт завтра
Свои работы покажут художники Байкала
Акция по уборке мусора пройдёт завтра, 5 августа
Гран-присудили труппам из Кемерово и посёлка Чунский