Фестиваль русской культуры «Байкал» завершится в Ангарске

В городе идёт подготовка к празднику «Чти прошлое, цени настоящее»



Большой праздник русской культуры «Чти прошлое, цени настоящее» в рамках IV областного фестиваля «Байкал 2022» состоится в Ангарске 17 сентября.



Среди ярких задумок – передвижная колокольная звонница, чей звон станет сигналом к началу мероприятия. Парк деревянных скульптур «Лукоморье» предоставит несколько фигур для фотозон. Историко-танцевальное сообщество из Иркутска «Русский бал» предложит участникам фестиваля погрузиться в атмосферу 19 века. Для этого семь пар кавалеров и дам покажут движения и пригласят закружиться в танце всех желающих.



В программе дня будет Ангарский Арбат в стиле русской народной культуры, причём не только для взрослых, но и детский. Также запланированы литературный бульвар «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», концертно-игровая программа «Мы помним Русь святую, язык и веру предков!». Для юных участников праздника предусмотрена интерактивная площадка «Я росинка твоя, Россия!» с подвижными играми, театральными зарисовками, мастер-классами.



Помериться силами в русских забавах можно будет на площадке «Веками скапливая силы». Здесь предложат поиграть в лапту, городки, потягать гири или побегать в мешках. Любителям гастрономических традиций придётся по душе выставка-продажа изделий русской кухни «Распахни, Россия, душу!».



Финальным аккордом дня станет большой хоровод.



- Планируется, что мероприятия стартуют на площади Ленина и в сквере за ДК «Нефтехимик» в 15:00. Полная афиша появится позже. Сейчас программа активно прорабатывается, – пояснила начальник управления по культуре и молодёжной политике Марина Шкабарня.



Праздник станет финальным мероприятием фестиваля русской культуры «Байкал-2022», сообщает пресс-служба администрации Ангарска.



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