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В Иркутске выберут самого красивого учителя

В Иркутске выберут самого красивого учителя
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовал приём заявок на конкурс красоты педагогов

2 августа начался приём анкет на участие в конкурсе «Самый красивый учитель Иркутска – 2022». К участию в конкурсе допускаются воспитатели дошкольных заведений, учителя начальных, средних образовательных учреждений города, музыкальных и художественных школ, педагоги дополнительных образовательных учреждений, преподаватели средних специальных и высших учебных учреждений. Стаж работы в образовательном учреждении должен составлять не менее месяца.

Подать заявку за учителя могут ученики и родители учеников. При этом они должны предупредить будущего участника конкурса.

Анкеты с фотографиями будут приниматься по 20 сентября. Интернет-голосование будет проводится на сайте иркутскинформ.рф со 2 по 21 сентября включительно. 22 сентября станут известны победители, говорится в положении конкурса.

Возрастное ограничение 18+
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