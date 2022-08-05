В Иркутске выберут самого красивого учителя

Стартовал приём заявок на конкурс красоты педагогов



2 августа начался приём анкет на участие в конкурсе «Самый красивый учитель Иркутска – 2022». К участию в конкурсе допускаются воспитатели дошкольных заведений, учителя начальных, средних образовательных учреждений города, музыкальных и художественных школ, педагоги дополнительных образовательных учреждений, преподаватели средних специальных и высших учебных учреждений. Стаж работы в образовательном учреждении должен составлять не менее месяца.



Подать заявку за учителя могут ученики и родители учеников. При этом они должны предупредить будущего участника конкурса.



Анкеты с фотографиями будут приниматься по 20 сентября. Интернет-голосование будет проводится на сайте иркутскинформ.рф со 2 по 21 сентября включительно. 22 сентября станут известны победители, говорится в положении конкурса.



Возрастное ограничение 18+