Николай Вербицкий выиграл «бронзу» на дистанции 800 м
В Чебоксарах завершается чемпионат России по лёгкой атлетике. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Бурятии.
В беге на 800 метров бронзовую медаль завоевал легкоатлет из Бурятии Николай Вербицкий с результатом 1:47.21. Чемпионом страны на этой дистанции стал Константин Толоконников из Московской области (1:45.86). На втором месте – Константин Холмогоров, выступающий за Пермский край (1:46.37). Об этом сообщает всероссийская федерация лёгкой атлетики.
Напомним, что у женщин в беге на 800 метров «серебро» выиграла Ольга Родиошкина из Иркутской области.
Кроме этого, спортсмены Иркутской области завоевали ещё три бронзовые медали чемпионата. Среди мужчин в беге на дистанции 200 метров третье место занял мастер спорта России Владислав Скулин с результатом 21,06 секунды. В прыжках с шестом бронзовым призёром стал мастер спорта России Михаил Шмыков с результатом 5 метров 60 сантиметров. Среди женщин в беге на 400 метров бронзовую награду выиграла мастер спорта России Екатерина Иванова. Её результат составил 51,96 секунды, рассказали в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата России
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