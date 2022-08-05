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В Улан-Удэ откачивают огромные лужи

В Улан-Удэ откачивают огромные лужи
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Лужи начали откачивать с 5:30

В столице Бурятии ночью прошёл дождь, на городских улицах образовались лужи, местами огромные. 

Сотрудники комбината по благоустройству начали откачивать лужи с 5:30, чтобы горожане могли с комфортом доехать до работы, рассказали в мэрии.

 
Сейчас задействовано пять вакуумных машин. Они откачивают воду на пересечении ул. Лебедева и ул. Сахьяновой, ул. Жердева, остановке «ТСК», «Либерти» и Читинском переезде.

Также работают три мотопомпы в 102 микрорайоне и вблизи рынка «Туяа».

– После дождя на некоторых участках дорог в Улан-Удэ ливневые канализации не сразу справляются с большими потоками дождевой воды, требуется некоторое время для её отвода. Сейчас мы откачиваем участки, где образовались большие скопления вод, – отметил и.о. директора комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838.

лужи

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