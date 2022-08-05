В Улан-Удэ откачивают огромные лужи







Сейчас задействовано пять вакуумных машин. Они откачивают воду на пересечении ул. Лебедева и ул. Сахьяновой, ул. Жердева, остановке «ТСК», «Либерти» и Читинском переезде.



Также работают три мотопомпы в 102 микрорайоне и вблизи рынка «Туяа».



– После дождя на некоторых участках дорог в Улан-Удэ ливневые канализации не сразу справляются с большими потоками дождевой воды, требуется некоторое время для её отвода. Сейчас мы откачиваем участки, где образовались большие скопления вод, – отметил и.о. директора комбината по благоустройству Александр Солдаткин.



Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838.





В столице Бурятии ночью прошёл дождь, на городских улицах образовались лужи, местами огромные.Сотрудники комбината по благоустройству начали откачивать лужи с 5:30, чтобы горожане могли с комфортом доехать до работы, рассказали в мэрии.