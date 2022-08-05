Будет создан федеральный проект по развитию туризма на Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Работать над ним будут Минэкономразвития России, Ростуризм, Минприроды России и правительства Бурятии и Иркутской области



Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений правительственной комиссии по охране озера Байкал. В ходе заседания комиссии обсуждались меры по защите озера от антропогенного воздействия, вопросы строительства и реконструкции очистных сооружений, а также развития туризма на Байкальской природной территории.



В числе поручений по итогам комиссии:



К 1 сентября 2022 года Минстрою России совместно с Минприроды России, СО РАН, правительствами Бурятии и Иркутской области проработать вопрос возможности применения на территории Байкальской природной территории (БПТ) технологической схемы очистки сточных вод, позволяющей осуществлять сброс сточных вод в промежуточные искусственные водоёмы, с учётом технологических особенностей и ограничений, содержащихся в законодательстве применительно к БПТ.



Также Минстрою совместно с Минприроды России, правительством Республики Бурятия, правительством Иркутской области и СО РАН проработать вопрос альтернативного варианта канализования и очистки стоков Южного Байкала с очисткой образующихся стоков в населённых пунктах и на туристических объектах до общероссийских нормативов и их направлением посредством коллектора за пределы БПТ, также с учётом возможности финансирования и реализации в условиях действия ограничений, содержащихся в действующем законодательстве применительно к БПТ.



К этому же времени Минстрою совместно с правительством Бурятии проработать и представить в Минприроды России предложения по корректировке плановых значений результатов федерального проекта «Сохранение озера Байкал».



В части вопросов развития туризма на Байкальской природной территории поручено Ростуризму, АО «Корпорация «Туризм.РФ» совместно с Минприроды России, Минвостокразвития России, правительствами Бурятии и Иркутской области к 1 ноября 2022 года разработать план мероприятий («дорожную карту») по системному развитию экологического туризма на БПТ с учётом минимизации и перераспределения антропогенной нагрузки на данную территорию.



Также Ростуризму, Минприроды России совместно с Росреестром, Минстроем России и «ВЭБ.РФ» к 15 сентября 2022 года внести в установленном порядке в правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, устанавливающих понятие и правовой статус «туристических (экологических) троп».



Минстрою России совместно с правительством Бурятии к 15 сентября 2022 года предстоит проработать вопрос обеспечения финансирования работ по берегоукреплению в районе визит-центра «Байкал заповедный» (Танхой) и о результатах доложить в правительство Российской Федерации.



К 1 октября 2022 года Ростуризму совместно с Минприроды России, Минтрансом, правительствами Бурятии и Иркутской области проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал с учётом необходимости решения вопросов строительства причалов, пунктов приёма и заправки судов, сбора и утилизации ТКО и жидких бытовых отходов, а также утилизации круизных судов после завершения их эксплуатации.



Минприроды России совместно с Ростуризмом подготовить предложения по перечню документов, необходимых для обеспечения устойчивого развития центральной экологической зоны БПТ с проектами нормативных правовых актов при необходимости.



К 1 октября 2023 года Минобрнауки России, Минприроды России совместно с правительствами Республики Бурятия и Иркутской области обеспечить проведение научных исследований воздействия туристической деятельности на окружающую среду БПТ.



Минтрансу России совместно с правительствами Бурятии и Иркутской области к 15 сентября 2022 года проработать вопрос о возможности спуска в акваторию озера Байкал дополнительного экологического судна с учётом проработки вопроса круизного туризма.



Также правительствам Бурятии и Иркутской области рекомендовано к 1 октября 2023 года провести инвентаризацию затонувших судов на озере Байкал и о результатах направить доклад в Минприроды России и правительство Российской Федерации для решения вопроса о возможности финансирования работ по подъёму таких судов.



Минэкономразвития России совместно с Ростуризмом, Минприроды России и правительствами Республики Бурятия и Иркутской области проработать вопрос о формировании отдельного федерального проекта «Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.



