В Бурятии ушёл из жизни артист цирка Баясхалан Ринчинов

Общество, Фото: Цирк Бурятии

Баясхалан Ринчинов был связан с цирковым искусством на протяжении 23 лет



Скоропостижно скончался заслуженный артист Бурятии Ринчинов Баясхалан Баирович, талантливый артист цирка. О его кончине сообщило минкультуры республики.



Баясхалан Ринчинов был связан с цирковым искусством на протяжении 23 лет. Обучался в школе-студии с 1996 года под руководством народного артиста России Майдари Жапхандаева, после окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусств, это был первый выпуск профессиональных артистов цирка.



В 2001 году был принят в Государственный цирк Бурятии на должность акробата-вольтижера.



Принимал участие в международном фестивале циркового искусства «Дубайские летние сюрпризы» в Объединённых Арабских Эмиратах. Номер, в котором работал Баясхалан Баирович «Икарийские игры», технически сложный цирковой жанр, где он был «верхним» акробатом. Этот номер вошёл в детский спектакль «Тараканище» на сцене Бурятского оперы и балета, совместно с артистами балета. «Икарийские игры» награждены дипломом I степени первого международного циркового фестиваля «Мамонтёнок» в Якутске.



Баясхалан Баирович стал лауреатом второго международного конкурса детских и юношеских цирковых коллективов «Страна Чудес» в Красноярске. В номинации «Лучший номер» награждён призом «Золотой Антей» с групповым номером «Акробаты на подкидной доске». Дебюту номера предшествовала огромная работа артиста над собой.



Ловкость и хорошая координация тела, умение работать в партнёрстве помогли Баясхалану Баировичу стать несменным «верхним» акробатом цирка Бурятии. Его актёрские способности проявились в номере акробатов-эксцентриков, где Баясхалан Баирович сыграл хитрого кота Базилио. Играл в цирковых спектаклях, таких как «Путешествие деда Мороза и Снегурочки»; «Легенды белого месяца»; «Зов джунглей»; «Питер Пэн»; «Джуманджи»; «Белоснежка и семь гномов»; «Маугли», «Легенды Байкала», «9 ветвей» где его актёрские способности проявились в полной мере.



Награждён благодарностью правительства Бурятии, совета при президенте Бурятии по культуре и искусству за высокие творческие достижения.



Баясхалан Баирович принимал участие в мероприятиях, посвящённых 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.



В 2012 году удостоен специального приза «Бронзовый мамонтёнок» III международного циркового фестиваля «Мамонтёнок» в Якутске. Принимал активное участие в организационной группе международного фестиваля детских и молодёжных коллективов в 2012 году, а в 2014 году – в мероприятии «Мир, где торжествует цирк!» в Улан-Удэ.



Баясхалан Ринчинов вместе с коллективом в 2013 году был с большими гастролями в Республике Алтай. В 2014 году – на гастролях по Республикам Хакасия и Тыва. Много гастролировал по районам Бурятии.



Артист был предан своей профессии, которая для него была призванием всей его жизни.





