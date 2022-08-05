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В Бурятии ушёл из жизни артист цирка Баясхалан Ринчинов

В Бурятии ушёл из жизни артист цирка Баясхалан Ринчинов
Общество,  Фото:Цирк Бурятии
Баясхалан Ринчинов был связан с цирковым искусством на протяжении 23 лет

Скоропостижно скончался заслуженный артист Бурятии Ринчинов Баясхалан Баирович, талантливый артист цирка. О его кончине сообщило минкультуры республики.

Баясхалан Ринчинов был связан с цирковым искусством на протяжении 23 лет. Обучался в школе-студии с 1996 года под руководством народного артиста России Майдари Жапхандаева, после окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусств, это был первый выпуск профессиональных артистов цирка.

В 2001 году был принят в Государственный цирк Бурятии на должность акробата-вольтижера.

Принимал участие в международном фестивале циркового искусства «Дубайские летние сюрпризы» в Объединённых Арабских Эмиратах. Номер, в котором работал Баясхалан Баирович «Икарийские игры», технически сложный цирковой жанр, где он был «верхним» акробатом. Этот номер вошёл в детский спектакль «Тараканище» на сцене Бурятского оперы и балета, совместно с артистами балета. «Икарийские игры» награждены дипломом I степени первого международного циркового фестиваля «Мамонтёнок» в Якутске.

Баясхалан Баирович стал лауреатом второго международного конкурса детских и юношеских цирковых коллективов «Страна Чудес» в Красноярске. В номинации «Лучший номер» награждён призом «Золотой Антей» с групповым номером «Акробаты на подкидной доске». Дебюту номера предшествовала огромная работа артиста над собой.

Ловкость и хорошая координация тела, умение работать в партнёрстве помогли Баясхалану Баировичу стать несменным «верхним» акробатом цирка Бурятии. Его актёрские способности проявились в номере акробатов-эксцентриков, где Баясхалан Баирович сыграл хитрого кота Базилио. Играл в цирковых спектаклях, таких как «Путешествие деда Мороза и Снегурочки»; «Легенды белого месяца»; «Зов джунглей»; «Питер Пэн»; «Джуманджи»; «Белоснежка и семь гномов»; «Маугли», «Легенды Байкала», «9 ветвей» где его актёрские способности проявились в полной мере.

Награждён благодарностью правительства Бурятии, совета при президенте Бурятии по культуре и искусству за высокие творческие достижения.

Баясхалан Баирович принимал участие в мероприятиях, посвящённых 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.

В 2012 году удостоен специального приза «Бронзовый мамонтёнок» III международного циркового фестиваля «Мамонтёнок» в Якутске. Принимал активное участие в организационной группе международного фестиваля детских и молодёжных коллективов в 2012 году, а в 2014 году – в мероприятии «Мир, где торжествует цирк!» в Улан-Удэ.

Баясхалан Ринчинов вместе с коллективом в 2013 году был с большими гастролями в Республике Алтай. В 2014 году – на гастролях по Республикам Хакасия и Тыва. Много гастролировал по районам Бурятии.

Артист был предан своей профессии, которая для него была призванием всей его жизни.


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