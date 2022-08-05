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Шестерых жителей Бурятии заставили обследоваться на туберкулёз

Шестерых жителей Бурятии заставили обследоваться на туберкулёз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующее решение вынес суд

Прокуратура Тункинского района Бурятии в судебном порядке обязала шестерых местных жителей пройти профилактический осмотр в целях выявления туберкулеза.

- Установлено, что в нарушение федерального закона «О предупреждении распространения туберкулёза», шесть жителей района, ранее содержавшихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в связи с лишением свободы, уклоняются от прохождения обследования в целях выявления туберкулёза, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлениями об обязании граждан пройти профилактический медицинский осмотр.

Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Прокуратура же держит на контроле то, как жители будут исполнять решение суда.



туберкулез

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