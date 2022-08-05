Шестерых жителей Бурятии заставили обследоваться на туберкулёз

Соответствующее решение вынес суд



Прокуратура Тункинского района Бурятии в судебном порядке обязала шестерых местных жителей пройти профилактический осмотр в целях выявления туберкулеза.



- Установлено, что в нарушение федерального закона «О предупреждении распространения туберкулёза», шесть жителей района, ранее содержавшихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в связи с лишением свободы, уклоняются от прохождения обследования в целях выявления туберкулёза, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлениями об обязании граждан пройти профилактический медицинский осмотр.



Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Прокуратура же держит на контроле то, как жители будут исполнять решение суда.







