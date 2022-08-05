Соответствующее решение вынес суд
Прокуратура Тункинского района Бурятии в судебном порядке обязала шестерых местных жителей пройти профилактический осмотр в целях выявления туберкулеза.
- Установлено, что в нарушение федерального закона «О предупреждении распространения туберкулёза», шесть жителей района, ранее содержавшихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в связи с лишением свободы, уклоняются от прохождения обследования в целях выявления туберкулёза, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлениями об обязании граждан пройти профилактический медицинский осмотр.
Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Прокуратура же держит на контроле то, как жители будут исполнять решение суда.
Шестерых жителей Бурятии заставили обследоваться на туберкулёз
Общество, Фото:
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