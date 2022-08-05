Местами грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами дожди, грозы. Утром при прояснении туманы.
Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +19,+24, при дожде +14,+19.
В Улан-Удэ утром дождь. Ветер северо-западный слабый, днём 9-14 м/с. Температура днём +20,+22.
В Бурятии сегодня днём до +24
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Общество, 05.08.2022
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