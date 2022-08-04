В Бурятию прибыл древлеправославный патриарх Московский и всея Руси

Лидер Русской Древнеправославной церкви обсудил с главой Бурятии поддержку старообрядцев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



В Бурятию прибыл предстоятель Русской Древнеправославной церкви, древлеправославный патриарх Московский и всея Руси Александр. Сегодня, 4 августа, он вместе с главой Бурятии Алексей Цыденовым посетил в Улан-Удэ храм Рождества Христова.



Стороны обсудили вопросы взаимодействия по поддержке старообрядческих общин, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Правительство Бурятии и лично вы, Алексей Самбуевич, помогаете. Ведь, когда помогаешь людям, на сердце становится легко и радостно. С моего последнего визита рад видеть, что церкви реставрируются и строятся, республика развивается, это видно, - обратился к главе Бурятии Патриарх Александр.



Алексей Цыденов отметил, что уникальная культура старообрядев – одна из причин, почему в Бурятию едут туристы.



- Семейские смогли сохранить свою ёмкую, богатую культуру, миропорядок, трудолюбие, у нас разработан тур «В гостях у семейских», он пользуется большой популярностью у путешественников. Но мы за то, чтобы культура семейских сохранялась не как объект показа только для туриста, а как образ жизни, поэтому, безусловно, поддерживаем, - отметил глава.



Правительство Бурятии выделяет субсидии на строительство религиозных объектов Древлеправославной церкви, оказывает поддержку в виде грантов.



В Бурятии проводятся различные мероприятия. Так, в 2020 году в республике стартовали мероприятия, посвящённые празднованию 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В связи с ковидными ограничениями празднование продолжили проводить в 2021 году. Состоялись международная научно-практическая конференция, этнофорум «Встреча старообрядцев мира», международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов. Были проведены реставрационные работы в русском старообрядческом комплексе в Этнографическом музее народов Забайкалья, издана серия книг, в том числе учебные пособия о быте и истории старообрядцев.



- Встретились сегодня с древлеправославным патриархом Московским и всея Руси Александром. Встреча прошла на территории кафедрального собора Рождества Христова. Первый камень собора положили ещё в 2008 году, и сегодня мы видим красивый храм, куда могут приходить и молиться верующие старообрядцы. Все мы знаем, что в нашей многонациональной республике дружно и гармонично живут представители разных конфессий: православные, буддисты, староправославные, мусульмане и т.д. Мы вместе отмечаем Пасху, Сагаалган, - написал после встречи в своём телеграм-канале Алексей Цыденов.



Справка:



Бурятия является центром Сибирской епархии Русской Древлеправославной церкви (РДЦ), которой руководит митрополит Сибирский Сергий (Попков), прибывший в Бурятию в 1995 году и начавший свою деятельность рядовым священником. За активную работу по созданию новых приходов был в 2005 году в рукоположен сан епископа, а в 2015-м возведён в сан митрополита. Сибирская епархия РДЦ включает в себя общины, расположенные на территории Сибири, Дальнего Востока и Восточного Казахстана.



Сейчас в Бурятии официально зарегистрированы восемь приходов РДЦ, построено 11 храмов (Улан-Удэ, Шаралдай, Новосретенка, Новый Заган, Тарбагатай, Куйтун, Бичура, Окино-Ключи, Большой Куналей, сельское «Заводское») и одна часовня (село Хасурта). Строятся четыре храма (Наушки, Усть-Баргузин, Турка, Никольское,). Паству окормляют 11 священников. В Улан-Удэ построен и действует кафедральный собор Рождества Христова.





