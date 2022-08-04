По словам местной жительницы, приехавшие рабочие только «поржали»
В паблике «Аноним 03» появился пост от возмущённой улан-удэнки, которая пожаловалась на бездействие по поводу аварийного участка автомобильной дороги.
Речь идёт об улице Путейская. В начале июля жительница Улан-Удэ заметила на дороге небольшую яму, латать которую никто не собирался. В итоге из-за прошедших сильных дождей яму размыло, и она превратилась в провал дорожного полотна.
- Я позвонила в аварийную службу и сообщила, что на проезжей части, где каждый день проезжает куча машин, размыло дорогу. Они быстро приехали, я думаю, ну вот сейчас что-нибудь сделают. Ага, не тут-то было, они вышли, «поржали» над этой дырой и уехали, - сетует неравнодушная горожанка.
В итоге никто так и не занялся ремонтом ямы, и на данный момент она представляет из себя крупный провал, в который рано или поздно может угодить чей-то автомобиль.
«Они вышли, «поржали» над этой дырой и уехали», - вот так решаются проблемы», - сокрушаются в комментариях другие жители Улан-Удэ.
В Улан-Удэ небольшая яма на дороге разрастается в большой провал
Общество, Фото:
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