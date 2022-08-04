В Бурятии ушла из жизни опытный врач-онколог

Общество, Фото: предоставлено минздравом РБ

Стаж работы Галиной Бадмаевой превышал 40 лет



1 августа ушла из жизни Бадмаева Галина Сергеевна, заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии Бурятского онкологического диспансера, заслуженный врач Бурятии, отличник здравоохранения РФ. Она скончалась после продолжительной болезни.



Стаж работы Галины Сергеевны превышал 40 лет.



Галина Сергеевна родилась 29 октября 1960 года в Улан-Удэ. В 1983 году окончила лечебный факультет Томского медицинского института, после прошла интернатуру. С 1987 года работала врачом-радиологом в онкологическом диспансере.



С 1992 года после успешного окончания клинической ординатуры по специальности «Онкология» при онкологическом научном центре РАМН АМН СССР стала инициатором открытия коек в третьем хирургическом отделении для проведения клинической химиотерапии в Бурятии.



В 2008 году было открыто стационарное отделение химиотерапии, которое возглавила Галина Сергеевна. За это время она внедрила в практику новые методы лечения противоопухолевой лекарственной терапии. Курировала пациентов с тяжёлым онкологическим заболеванием, оказывая круглосуточную медицинскую помощь, проводила обследования и лечение онкопациентов. Кроме этого, оказывала консультативную помощь, выезжая в районы Бурятии.



- Она передавала свой богатый опыт врачам, врачам-интернам, клиническим ординаторам. Галина Сергеевна прививала любовь к профессии своим молодым коллегам – любить своих пациентов, находить контакт с каждым из них, общаться с ними на доступном языке. За свой профессионализм и готовность помочь в любую минуту словом и делом, она пользовалась безграничным авторитетом у своих коллег и пациентов, - рассказали в минздраве Бурятии.



Была награждена почётной грамотой министерства здравоохранения Бурятии, почётной грамотой министерства здравоохранения РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», за многолетний добросовестный труд по развитию онкологии – медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» 1 степени. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения ей было присвоено звание «Заслуженный врач» Бурятии.



Прощание с Галиной Бадмаевой состоится 6 августа.

