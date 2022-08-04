Банкноты были упакованы в чёрную полиэтиленовую плёнку
Бурятские таможенники в МАПП Кяхта обнаружили у туриста из Монголии 700 тысяч незадекларированных рублей.
- Банкноты были упакованы в чёрную полиэтиленовую пленку и находились в багаже туриста. Поскольку ввозимая в Россию сумма (700 тысяч рублей) превышала в эквиваленте 10 тысяч долларов США, её необходимо было задекларировать. Однако на вопрос таможенников о наличии товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, гражданин ответил отрицательно, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
По факту недекларирования наличных денежных средств Бурятская таможня в возбудила на туриста дело об административном правонарушении. Сумма (86 899 рублей), превышающая беспошлинную норму, изъята и помещена в камеру вещественных доказательств таможни.
- При ввозе наличных денежных средств в Россию ограничений по сумме нет. Но если перемещаемая через таможенную границу ЕАЭС сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо задекларировать всю сумму наличных денежных средств с внесением сведений в пассажирскую таможенную декларацию, - пояснил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян.
Турист пытался спрятать от бурятских таможенников 700 тысяч рублей
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