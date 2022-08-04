Улан-Удэ примет женский чемпионат ДФО и СФО по футболу

Первый матч ЖФК «Бурятия» пройдёт завтра



5 августа в Улан-Удэ стартует второй тур чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу среди женских команд. В столице республики соберутся три команды: ЖФК «Бурятия», ЖФК «Байкал» из Иркутска и ЖФК «Рассвет» из Красноярска.



«Бурятия» проведёт свои матчи 5 и 7 августа на центральном стадионе. Первыми соперницами девушек из команды республики станут гости из Иркутска, стартовый свисток прозвучит в 10:00. Через день состоится игра с «Рассветом». Начало в 9:30, сообщает федерация футбола РБ.



Полное расписание матчей



5 августа

10:00 - ЖФК «Бурятия» - ЖФК «Байкал»



6 августа

10:00 - ЖФК «Байкал» - ЖФК «Рассвет»



7 августа

9:30 - ЖФК «Бурятия» - ЖФК «Рассвет»



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