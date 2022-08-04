При мэрии Улан-Удэ создали комиссию по бурятскому языку

Комиссия займётся вопросами поддержки и развития языка



При администрации Улан-Удэ создана комиссия по бурятскому языку. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.



Комиссия займётся вопросами, касающимися поддержки и развития бурятского языка. Одной из основных задач называется «повышении культуры владения бурятским языком».



Также её ведении будут вопросы оформления официальных документов и написания географических названий на бурятском языке.



Помимо этого, комиссия будет информировать мэра о проблемах поддержки и развития бурятского языка.



Комиссия сможет вносить свои предложения в мэрию, координировать работу структурных подразделений администрации города, запрашивать и получать от органов государственной власти, научных и образовательных учреждений, общественных организаций необходимые для своей работы материалы, а также привлекать к своей работе госслужащих, общественников и специалистов в области бурятского языка.



Постановление «Об образовании комиссии по бурятскому языку при администрации Улан-Удэ» вступило в силу со дня его официального опубликования. Впрочем, состав её, а также план работы, пока ещё не определён.

