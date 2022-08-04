В Бурятии изменяется расписание поездов на запад

9 пассажирских поездов будут временно прибывать позже обычного времени



С 4 по 30 августа вносятся изменения в расписание ряда поездов дальнего следования в Бурятии и Иркутской области. Причиной стал ремонт на участках Курят – Нижнеудинск, Чёрная – Среднеилимская, Переёмная – Мишиха.



Поезда №361 Наушки – Иркутск, №421 Улан-Удэ – Иркутск, №269 Чита – Имеретинский Курорт, №2 Москва – Владивосток, № 87 Иркутск – Усть-Илимск, №69 Чита – Москва, № 61 Владивосток – Москва, №375 Нерюнгри – Красноярск и №97 Тында – Кисловодск будут прибывать позже обычного времени.



Разница с действующим расписанием составит от 2 до 49 минут, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, ссылаясь на информацию ВСЖД.

