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В Монголии началось военное учение «Селенга-2022»

В Монголии началось военное учение «Селенга-2022»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В нём принимает участие до 1,2 тысячи военнослужащих

В аймаке Ховд на западе Монголии стартовало традиционное российско-монгольское учение «Селенга-2022».

Российскую сторону ежегодно представляют военнослужащие из Кяхты (Бурятия).

- В ходе торжественного мероприятия были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств. Военнослужащие в составе парадных расчётов под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем. В церемонии приняли участие представители командующий сухопутными войсками Вооружённых сил Монголии бригадный генерал Цогтжаргал, начальник штаба сухопутных войск полковник Дагвын Дугаррагчаа, командующий воздушными войсками полковник Ганбат, начальник управления министерства обороны Монголии полковник Эрхэмбаяр, заместитель командующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Владимир Куликов, а также представители органов местного самоуправления, - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В преддверии учения мотострелковые подразделения обеих армий совершили марш на штатной технике на полигон «Ховд».

В ходе переброски войск было отработано отражение нападения на колонны диверсионных групп условного противника. Военнослужащих прикрывали экипажи вертолётов армейской авиации России, также принимающие участие в учении.

В ходе учения будут отрабатываться подготовка и ведение совместных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности и в городских условиях.

Всего в учении принимает участие до 1,2 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году «Селенга-2021» также проводилось в Монголии, на высокогорном полигоне «Дойтын Ам».


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