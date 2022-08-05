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В Иркутске разыграют кубки России по кёрлингу

В Иркутске разыграют кубки России по кёрлингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревноваться будут смешанные команды и смешанные пары

В Иркутске, в ледовом дворце «Байкал» с 25 августа по 4 сентября пройдут кубки России по кёрлингу среди смешанных команд и смешанных пар. Смешанные команды будут бороться за медали с 25 по 29 августа, смешанные пары – с 31 августа по 4 сентября.

В кубке России среди смешанных команд планируют принять участие 14 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ярославской, Иркутской областей, Красноярского края. От хозяев соревнований в турнире будут участвовать пять команд, в составе которых воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия»: Николай Лысаков, Михаил Власенко, Елизавета Трухина, Валерия Денисенко, Кирилл Палагней, Камиль Каримов, Алина Фахуртдинова, Нина Поликарпова и другие.

Для участия в кубке России среди смешанных пар заявились 20 пар из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края. Иркутскую область будут представлять пять пар. Среди них – члены сборной команды России, мастера спорта России, призёры чемпионата страны по кёрлингу среди смешанных пар Михаил Власенко и Елизавета Трухина, а также Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков, Валерия Денисенко и Кирилл Палагней, Виктория Десова и Данила Мухорин, Елизавета Киселёва и Камиль Каримов.

В Иркутск для участия в кубках России приедут участники XXIV Зимних Олимпийские игр по кёрлингу среди женских команд: Алина Ковалёва и Екатерина Кузьмина, выступающие со своими партнёрами за Санкт-Петербург.

В кубках России участвуют лучшие команды по итогам чемпионатов страны текущего года. Соревнования проводятся по круговой системе в нескольких подгруппах. В плей-офф выходят команды, занявшие высшие места в своих подгруппах. Победителем является команда, выигравшая в плей-офф, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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