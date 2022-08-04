Бурятия, возможно, движется к возвращению масочного режима

Пока эпидемиологи Бурятии носить маски в общественных местах только рекомендуют
В ряде регионов России на фоне подъёма заболеваемости коронавирусом начали возвращать масочный режим – пока только в определённых учреждениях. Так, в Санкт-Петербурге медорганизации, в том числе поликлиники, возвращают для пациентов обязательное ношение масок. В Ямало-Ненецком автономном округе ввели масочный режим для пенсионеров.
В Бурятии в последние дни зафиксирован резкий рост заболеваемости. Так, накануне ковид выявили сразу у 91 человека. Прежде такие цифры были лишь весной, а в начале лета суточный прирост и вовсе падал до единичных случаев.
Сегодня, 4 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл очередное заседание республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса. В связи с ростом заболеваемости управление Роспотребнадзора по Бурятии внесло ряд предложений по усилению профилактических мер. В частности, эпидемиологи рекомендуют соблюдать масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте, сообщили в правительстве республики.
- С середины июля в республике мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19, который зарегистрирован во всех возрастных и социальных группах, в том числе в два раза выросла заболеваемость среди лиц пожилого возраста, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев, - Поэтому сейчас актуальным остаётся усиление дезинфекционного режима, проветривание помещений, соблюдение правил личной гигиены, в том числе использование антисептиков, тщательное мытьё рук, также рекомендуется ношение масок в людных местах, в общественном транспорте. Ведь в условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых, более контагиозных подвариантов штамма «Омикрон», коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан - пожилых лиц и лиц с хроническими заболеваниями. Не забывайте о сроках ревакцинации – это самая надёжная защита.
Превентивные меры разработаны для предупреждения вспышек в начале учебного года в школах, ссузах и вузах республики. Для заселения в интернаты и общежития учащимся необходимо представить результаты теста на COVID-19.
Продолжается вакцинация и ревакцинация сотрудников образовательной системы.
Обязательно требование по наличию актуального сертификата о прививке и для персонала организаций общепита.
Медицинские организации готовы к усилению вакцинации в преддверии эпидсезона.
- 5 августа ожидается поступление 21 тысячи доз вакцины «Спутник V». Вчера поступило 3900 комплектов вакцины для подростков. Заявки своевременно подаём в минздрав России, постоянно проводим мониторинг наличия вакцин, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Бурятия, возможно, движется к возвращению масочного режима
Общество, Фото:
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