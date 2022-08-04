Гран-присудили труппам из Кемерово и посёлка Чунский
На острове Ольхон в Иркутской области завершился XXII сезон международного летнего театрального центра «Ольхон». В его рамках в посёлке Хужир прошёл фестиваль любительских театров «Сибирская рампа — 2022». В этом году темой фестиваля стали инновационные направления последних лет в современном театре.
В мероприятии приняли участие 25 театральных коллективов со всей России: из Москвы, Томска, Красноярска, Кемерово, Новосибирска и других городов. В течение десяти дней они представили более 25 эстрадных представлений, спектаклей и драматических композиций. Профессиональные актёры, режиссёры, руководители известных театральных студий и педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска провели 160 часов мастер-классов по актёрскому мастерству, сценической речи, режиссуре, сторителлингу и актёрской импровизации.
По итогам фестиваля жюри вручило гран-при и определило лауреатов трёх степеней. Победители были определены в нескольких номинациях: лучший спектакль фестиваля, лучшая мужская и женская роли, режиссёрская и педагогическая работа, художественное, музыкальное и хореографическое оформление, специальные призы жюри и приз зрительских симпатий.
По итогу показов гран-при фестиваля было присуждено двум спектаклям: спектакль «Зулали» (16+) по рассказу Н. Абгарян, театральной труппы из Кемерово (режиссёр Юлия Селютина). А также спектакль «Лабиринт» (18+) по пьесе Д. Нигро коллектива народного театр «Песочные часы», п. Чунский (режиссёр Лира Шеломенцева). Об этом сообщает портал «Культура 38».
На Ольхоне завершился фестиваль любительских театров
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