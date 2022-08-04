04 августа

03 августа

Популярное

Сегодня Герою России Алдару Цыденжапову исполнился бы 31 год

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ почтили память Алдара Цыденжапова, ценой своей жизни спасшего более 300 человек. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Утром 4 августа в Улан-Удэ прошёл митинг в память о Герое России Алдаре Цыденжапове. Церемония состоялась в сквере рядом с мемориалом «Ровесникам, ушедшим в бой». Именно там находится памятник Герою, к которому возложили цветы.

Алдар Цыденжапов родился 4 августа. Сегодня ему бы исполнился 31 год.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своей речи привёл примеры героизма со стороны российских военнослужащих разных исторических времён. Он напомнил, что Герои до совершения подвигов были обычными людьми.

- Алдар – это пример, как служить Родине, защищать свою землю и своих товарищей. Сейчас время, когда герои всё больше нужны. Они проявили своё истинное лицо, своё мужское и человеческое призвание и не отступили перед трудностью, опасностью и риском. У каждого из них на принятое решение уходит секунды, даже меньше. Именно эти секунды, эти решения, определяют жизни и судьбы сотен тысяч людей. Алдар спас военный корабль, свой экипаж и своих друзей. Он же не думал, в тот момент о геройстве. Просто принял решение, которое считал правильным. Принял и сделал ценой собственной жизни. Я хочу, чтобы все мы, когда если вдруг станет такой выбор, смогли принять правильное решение и найти себе силы сделать это. Вечная память Алдару и всем нашим героям! - сказал Алексей Цыденов.

После речи главы была объявлена минута молчания.

Родные Алдара поблагодарили всех присутствующих, пришедших почтить его память. Речь старшей сестры Ирины была не долгой, но очень эмоциональной.

- Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы пришли все сюда. От лица моей семьи хотим выразить вам огромную благодарность за то, что вы помните и чтите память нашего Алдарки. Спасибо большое, - поблагодарила Ирина.

Алдар Цыденжапов – матрос Тихоокеанского флота России, погибший в возрасте 19 лет во время несения службы на эсминце «Быстрый» 24 сентября 2010 года. В то утро он принял вахту в машинном отделении, а через некоторое время там начался пожар. Если бы он разгорелся, то эсминец, начинённый боеприпасами, взлетел бы на воздух, и произошла бы, пожалуй, самая страшная катастрофа в истории военно-морского флота страны.

Однако Алдар, несмотря на то, что на него попало горящее топливо, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Он находился в самом эпицентре пожара около девяти секунд. Буквально вспыхнув как факел, молодой матрос не остановился, не убежал, а смог устранить утечку.

Алдар получил сильнейшие ожоги и скончался спустя четыре дня. До окончания службы ему оставалось меньше месяца.

16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское в Забайкальском крае. Именем героя также названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.

Его имя присвоено школе № 57 в Улан-Удэ.

Новейший корвет, построенный для Тихоокеанского флота, носит имя «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Алдар Цыденжапов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сегодня Герою России Алдару Цыденжапову исполнился бы 31 год
Сегодня Герою России Алдару Цыденжапову исполнился бы 31 год
Общество, 04.08.2022
В Улан-Удэ почтили память Алдара Цыденжапова, ценой своей жизни спасшего более 300 человек. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ жители Левобережья тонут в грязи
В Улан-Удэ жители Левобережья тонут в грязи
Общество, 04.08.2022
Воды порой скапливается столько, что затапливает всю улицу, от забора до забора
В Бурятии суточный прирост коронавируса подскочил до 91 человека
В Бурятии суточный прирост коронавируса подскочил до 91 человека
Общество, 04.08.2022
Совсем недавно суточный прирост не превышал десяти заболевших
В Бурятии женщина с детьми чистили зубы прямо в Байкале
В Бурятии женщина с детьми чистили зубы прямо в Байкале
Общество, 04.08.2022
Поступок семьи крайне возмутил отдыхающих
В центре Улан-Удэ появится 40-метровая картина Зорикто Доржиева
В центре Улан-Удэ появится 40-метровая картина Зорикто Доржиева
Общество, 04.08.2022
Алексей Цыденов рассказал, какие изменения ждут центр Улан-Удэ
Артист театр «Байкал» сделал предложение артистке Бурятского цирка на сцене
Артист театр «Байкал» сделал предложение артистке Бурятского цирка на сцене
Общество, 04.08.2022
Свидетелями предложения руки и сердца стали около тысячи зрителей
В Бурятии школа-интернат несвоевременно заплатила за продукты
В Бурятии школа-интернат несвоевременно заплатила за продукты
Общество, 04.08.2022
Нарушение закона о закупках вскрыла прокуратура
В Бурятии проведут праздник «Байкал собирает друзей»
В Бурятии проведут праздник «Байкал собирает друзей»
Общество, 04.08.2022
Мероприятие пройдёт в Прибайкальском районе
Старообрядцев ДФО и СФО объединит фестиваль «Семейская круговая»
Старообрядцев ДФО и СФО объединит фестиваль «Семейская круговая»
Общество, 04.08.2022
В нём примут участие более 120 мастеров из Забайкалья, Бурятии и других регионов
Впервые в Забайкалье состоится заплыв на открытой воде
Впервые в Забайкалье состоится заплыв на открытой воде
Общество, 03.08.2022
Заканчивается регистрация на «ZabSwimFest» на Арахлее
В сентябре с Иркутска стартует экспедиция Фёдора Конюхова по пустыне Гоби
В сентябре с Иркутска стартует экспедиция Фёдора Конюхова по пустыне Гоби
Общество, 03.08.2022
Путешественники планируют поставить рекорд по пересечению пустыни на мототехнике

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^