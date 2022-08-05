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В Санкт-Петербурге отпразднуют «День дацана»

В Санкт-Петербурге отпразднуют «День дацана»
Общество,  Фото:pixabay.com
Буддисты Северной столицы отметят культурно-спортивный праздник

28 августа в Санкт-Петербурге пройдёт культурно-спортивный праздник «День дацана 2022». Мероприятие проведут в спортивном комплексе «Приморец» с 9:00 до 20:00.

Торжественное открытие начнётся в 13:00. Состоятся соревнования по футболу, волейболу, стрельбе из лука, а также традиционной бурятской борьбе.

Кроме этого, будет проведена презентация «100 слоговой мантры Ваджрасаттвы» в исполнении оркестра Росгвардии. Запланированы разносторонняя культурная программа, выступление петербургских артистов.

На празднике будут традиционная ярмарка и кухня. Также состоятся творческие и спортивные программы для маленьких гостей. Об этом сообщает Бурятское землячество Санкт-Петербурга.

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буддизм дацан Санкт-Петербург Праздники Бурятия спорт

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