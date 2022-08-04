В Улан-Удэ жители Левобережья тонут в грязи

Воды порой скапливается столько, что затапливает всю улицу, от забора до забора



Жители Левобережья начнут контролировать отсыпку дорог вместе с улан-удэнскими депутатами, сообщили в пресс-службе горсовета.



В посёлке Солдатский в этом году отгрейдировали и отсыпали десяток улиц, однако результатами работ горожане остались не совсем довольны. Каждый год жителям ТОСа «Солдатский» приходится преодолевать полосу препятствий. Лужи, которые превращаются во время дождей и паводков в озера, горожанам порой приходится преодолевать вплавь. Воды порой скапливается столько, что затапливает всю улицу, от забора до забора.



- Грунт у нас сложный, вязкий. Во время непогоды машины могут увязнуть в грязи, у них может оторвать бампер. Печальная ситуация с улицами Хуторская, Михалева, Восточная, там люди ходят по лужам и грязи через маленький перешейк, затапливает и проулки. Был составлен реестр, где мы прописали конкретные адреса, которые нужно засыпать. Почему-то на многих из этих улиц ничего не сделано, - заявила председатель ТОС «Солдатский» Анастасия Шестерикова.



Неоднозначная ситуация сложилась вокруг съезда к улице Мелиораторов рядом с федеральной трассой. Там маленькая лужа из-за машин превратилась в очередное озеро, которое попытались засыпать гравием. Итогом стал разрытый шинами гравий, где из-за пробуксовки появились ямы 20 сантиметров глубиной и очередные лужи.



- Задача была выполнить рельеф и создать дренажную систему, после этого по дорогам могли бы спокойно проезжать машины и проходить люди. Эти вопросы обсуждались со специалистами комбината по благоустройству, однако результат получили не тот. Ровную улицу, без ям и луж, засыпать нет смысла, это может даже ухудшить состояние полотна. Будем требовать, чтобы отсыпку произвели заново и как надо, будем также с жителями все проверять, - рассказал депутат округа № 13 Василий Цыремпилов.



Комбинат по благоустройству пообещал все недочёты исправить.

