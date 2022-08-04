В середине августа пройдёт обучение волонтёров
До 15 августа в Бурятии объявлен набор общественных наблюдателей на период выборов главы республики 11 сентября 2022 года, в единый день голосования.
К участию в общественном наблюдении, на территориях всех районов республики, планируется привлечь более тысячи волонтёров. После формирования корпуса общественных наблюдателей, в середине августа, пройдёт обучение по организации общественного наблюдения на избирательных участках.
Желающие выступить в качестве общественного наблюдателя могут обращаться в общественную палату Бурятии по телефону: 8 (3012) 21-04-83 или отправить сообщение на электронную почту: [email protected]
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии набирают общественных наблюдателей на выборы
Общество, Фото:
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