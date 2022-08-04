Совсем недавно суточный прирост не превышал десяти заболевших
В Бурятии продолжает набирать обороты заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки, 3 августа, ковид выявили сразу у 91 человека. Ранее подобные высокие цифры были ещё в марте.
Позавчера суточный прирост был 78 человек, за день до этого – 49, до этого – 27. В июне же ситуация была очень спокойной, фиксировались единичные случаи заболевания за сутки – всего по шесть-семь заболевших.
Рост заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп, сообщил накануне главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев.
- Рост заболеваемости связан с активной циркуляцией штамма «омикрон» линий BA.4 и BA.5, которые более заразны, чем предыдущие геноварианты. Кроме того, в связи с сезоном отпусков и каникул сейчас отмечается активная миграция населения, что также способствует передаче вируса, - пояснил Ханхареев.
Растёт также число госпитализированных больных ковидом. Сейчас в стационарах лежат уже 83 пациента. За минувшие сутки в больницы положили 18 человек.
Общее число случаев заражений COVID за всё время достигло 138 200. Из них 44,5% (61 473) приходится на жителей Улан-Удэ.
От коронавируса умерли с начала пандемии 3037 жителей Бурятии.
В Бурятии суточный прирост коронавируса подскочил до 91 человека
Общество, Фото:
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