Свои работы покажут художники Байкала
4 августа в Иркутске открылась выставка Владимира и Дмитрия Осиповых «Станционный смотритель на Байкале». В экспозиции галереи сибирского искусства представлено около 30 живописных полотен, а также скульптура из металла. Выставка приурочена к 70-летию Владимира Осипова.
- Отец и сын, Владимир и Дмитрий Осиповы, живут и работают на Байкале, в посёлке Листвянка, но каждый выбрал для себя свой вид искусства и стиль. Если живописные пейзажи Владимира Игоревича раскрывают перед зрителем суровый и непреклонный нрав «Славного моря», то скульптуры Дмитрия Владимировича, напротив, приветливы и, как правило, вызывают у зрителя улыбку. При этом созданы они из металлических деталей самого разного назначения, уже давно отслуживших свой срок. Скульптор находит их в самых неожиданных местах, в том числе на берегах Байкала, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Владимир Осипов родился в 1952 году в городе Нижнеудинск Иркутской области. В 1976 году окончил Иркутское училище искусств. Работал преподавателем живописи в ДХШ, директором ДХШ №2 Усть-Илимска, старшим преподавателем филиала Иркутского педагогического университета в Усть-Илимске. С 2007 года — член союза художников РФ. Лауреат премии губернатора Иркутской области.
Дмитрий Осипов родился в 1981 году в Нижнеудинске Иркутской области. Окончил художественно-графический факультет Усть-Илимского филиала Восточно-Сибирской академии образования. Член союза художников России с 2016 года.
Выставка «Станционный смотритель на Байкале» будет работать до 2 октября.
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В Иркутске открылась выставка «Станционный смотритель на Байкале»
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