В райцентре Бурятии установят инсталляцию «Я люблю Орлик»

Общество, Фото: центр компетенций по вопросам горсреды РБ

Зона отдыха в селе Окинского района благоустраивается поэтапно



В Окинском районе Бурятии продолжат благоустройство общественной территории – аллеи на улице Школьная села Орлик, которую в народе зовут «Арбат». Здесь добавят арки и фонари.



В этом году будут установлены дополнительные три металлические арки и два кованных фонаря, инсталляция «Я люблю Орлик». Также будет уложено резиновое покрытие на цементное основание тротуара. Все работы должны быть завершены к 1 октября этого года.



Работы на аллее будут продолжены и в следующем году. Здесь запланирована установка детского велодрома с правилами дорожного движения, детские игровые арт-объекты индивидуального изготовления, будут оборудованы зоны отдыха, установят круглую скамью.



Дизайн-проект зоны подготовлен для поэтапного выполнения работ до 2024 года. В настоящее время он находится в доработке: для обустройства противоположной стороны аллеи.



Кроме этого, детские площадки в этом году появятся во всех четырёх поселениях Окинского района. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2022 года.



В селе Орлик по улице Обручева, 88 работы по установке площадки завершены. Тут игровой комплекс включает в себя три зоны, куда входят площадки для детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 14 лет, воркаут, тренажёрная площадка и зона тихого отдыха.



В сельских поселениях «Саянское», «Сойотское» и «Бурунгольское» проводятся работы по выравниванию участков, сообщает пресс-служба центра компетенций по вопросам горсреды Бурятии.

