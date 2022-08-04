В Бурятии очистят берега Гусиного озера

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Акция по уборке мусора пройдёт завтра, 5 августа



5 августа в Селенгинском районе Бурятии проведут акцию «Чистое Гусиное» по очистке берега Гусиного озера от мусора. В акции примут участие представители министерства природных ресурсов РБ; администраций района, Гусиноозёрска и поселений; волонтёры; предприятия и организации республики.



Для доставки людей до места проведения будет организован автобус с отправкой от центральной площади города Гусиноозёрск в 10:00 5 августа.



Жителей и гостей Селенгинского района призывают принять активное участие в акции.



С собой нужно иметь: перекус и головной убор. Следует одеться согласно погодным условиям. Мешки, перчатки будут выдаваться, но их наличие приветствуется, сообщает пресс-служба администрации Гусиноозёрска.



Возрастное ограничение 0+

