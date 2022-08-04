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В Бурятии очистят берега Гусиного озера

В Бурятии очистят берега Гусиного озера
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Акция по уборке мусора пройдёт завтра, 5 августа

5 августа в Селенгинском районе Бурятии проведут акцию «Чистое Гусиное» по очистке берега Гусиного озера от мусора. В акции примут участие представители министерства природных ресурсов РБ; администраций района, Гусиноозёрска и поселений; волонтёры; предприятия и организации республики.

Для доставки людей до места проведения будет организован автобус с отправкой от центральной площади города Гусиноозёрск в 10:00 5 августа.

Жителей и гостей Селенгинского района призывают принять активное участие в акции.

С собой нужно иметь: перекус и головной убор. Следует одеться согласно погодным условиям. Мешки, перчатки будут выдаваться, но их наличие приветствуется, сообщает пресс-служба администрации Гусиноозёрска.

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