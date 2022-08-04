04 августа

03 августа

Популярное

На севере Бурятии проведут фестиваль боевых искусств

На севере Бурятии проведут фестиваль боевых искусств
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Северобайкальске пройдёт «Байкальский шторм»

Жителей и гостей Северобайкальска приглашают на первый фестиваль боевых искусств на севере Байкала «Байкальский шторм». Мероприятие состоится 6 августа в 18:00 на центральной площади имени В.А. Бодрова.

Будут проведены соревнования по боксу и ММА. Также пройдёт поединок за звание абсолютного чемпиона по национальной борьбе «Бухэ-барилдаан».

Перед зрителями выступит заслуженный артист РБ Чингис Раднаев. Кроме этого, состоится дискотека под открытым небом от DJ STANS, сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия фестиваль боевые искусства спорт ММА бокс национальная борьба Северобайкальск Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии проведут фестиваль боевых искусств
На севере Бурятии проведут фестиваль боевых искусств
Общество, 04.08.2022
В Северобайкальске пройдёт «Байкальский шторм»
Улан-Удэ примет женский чемпионат ДФО и СФО по футболу
Улан-Удэ примет женский чемпионат ДФО и СФО по футболу
Общество, 04.08.2022
Первый матч ЖФК «Бурятия» пройдёт завтра
В Бурятии очистят берега Гусиного озера
В Бурятии очистят берега Гусиного озера
Общество, 04.08.2022
Акция по уборке мусора пройдёт завтра, 5 августа
На Ольхоне завершился фестиваль любительских театров
На Ольхоне завершился фестиваль любительских театров
Общество, 04.08.2022
Гран-присудили труппам из Кемерово и посёлка Чунский
В Бурятии разрешат добывать самцов косули
В Бурятии разрешат добывать самцов косули
Общество, 04.08.2022
Заявления на охоту начнут принимать уже завтра
Иркутская бегунья стала призёром чемпионата России
Иркутская бегунья стала призёром чемпионата России
Общество, 04.08.2022
Спортсменка стала второй в беге на 800 метров
В Бурятии набирают общественных наблюдателей на выборы
В Бурятии набирают общественных наблюдателей на выборы
Общество, 04.08.2022
В середине августа пройдёт обучение волонтёров
В райцентре Бурятии установят инсталляцию «Я люблю Орлик»
В райцентре Бурятии установят инсталляцию «Я люблю Орлик»
Общество, 04.08.2022
Зона отдыха в селе Окинского района благоустраивается поэтапно
В Улан-Удэ красят виадук и ремонтируют остановки
В Улан-Удэ красят виадук и ремонтируют остановки
Общество, 04.08.2022
В надлежащий вид приведут около 200 остановочных пунктов
Православные Бурятии отметили Ильин день
Православные Бурятии отметили Ильин день
Общество, 04.08.2022
В населённых пунктах республики прошли праздничные богослужения и крестные ходы
В Бурятию прибыл древлеправославный патриарх Московский и всея Руси
В Бурятию прибыл древлеправославный патриарх Московский и всея Руси
Общество, 04.08.2022
Лидер Русской Древнеправославной церкви обсудил с главой Бурятии поддержку старообрядцев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Иркутская область берет шефство над городом в ЛНР
Иркутская область берет шефство над городом в ЛНР
Общество, 04.08.2022
Кировску помогут кадрами, техникой, оборудованием и материалами
В Бурятии обсудят аренду лесов Иволгинского района Селенгинским ЦКК
В Бурятии обсудят аренду лесов Иволгинского района Селенгинским ЦКК
Общество, 04.08.2022
К мероприятию привлекут общественность республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^