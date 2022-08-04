На севере Бурятии проведут фестиваль боевых искусств

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Северобайкальске пройдёт «Байкальский шторм»



Жителей и гостей Северобайкальска приглашают на первый фестиваль боевых искусств на севере Байкала «Байкальский шторм». Мероприятие состоится 6 августа в 18:00 на центральной площади имени В.А. Бодрова.



Будут проведены соревнования по боксу и ММА. Также пройдёт поединок за звание абсолютного чемпиона по национальной борьбе «Бухэ-барилдаан».



Перед зрителями выступит заслуженный артист РБ Чингис Раднаев. Кроме этого, состоится дискотека под открытым небом от DJ STANS, сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.



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