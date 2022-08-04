К мероприятию привлекут общественность республики
9 августа в селе Иволгинск, в Бурятии пройдут обсуждения с привлечением общественности по вопросу аренды лесов Иволгинского района Селенгинским ЦКК.
Мероприятие проведут с участием главы Иволгинского района Николая Емонакова, а также председателя комитета по экономической политике Народного Хурала Бурятии Анатолия Кушнарева и руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева.
Главным вопросом на повестке дня станет обсуждение возможной передачи земель Иволгинского лесничества в аренду ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» в целях реализации инвестиционного проекта.
Обсуждение состоится 9 августа в здании РМКДЦ «Мир» в селе Иволгинск. Начало в 10:00, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
В Бурятии обсудят аренду лесов Иволгинского района Селенгинским ЦКК
Общество, Фото:
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