В Бурятии обсудят аренду лесов Иволгинского района Селенгинским ЦКК

К мероприятию привлекут общественность республики



9 августа в селе Иволгинск, в Бурятии пройдут обсуждения с привлечением общественности по вопросу аренды лесов Иволгинского района Селенгинским ЦКК.



Мероприятие проведут с участием главы Иволгинского района Николая Емонакова, а также председателя комитета по экономической политике Народного Хурала Бурятии Анатолия Кушнарева и руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева.



Главным вопросом на повестке дня станет обсуждение возможной передачи земель Иволгинского лесничества в аренду ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» в целях реализации инвестиционного проекта.



Обсуждение состоится 9 августа в здании РМКДЦ «Мир» в селе Иволгинск. Начало в 10:00, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

