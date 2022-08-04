В населённых пунктах республики прошли праздничные богослужения и крестные ходы
2 августа в Бурятии православные верующие отметили память одного из почитаемых святых – пророка Илии.
Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) по случаю престольного праздника в Ильинском храме села Бичура совершил праздничную божественную литургию. Песнопения за богослужением исполнил архиерейский хор при Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ.
По окончании литургии прошёл праздничный крестный ход по центральным улицам Бичуры. Крестное шествие сопровождалось песнопениями и окроплением святой водой.
В храме Богоявления Господня села Ильинка Прибайкальского района, один из приделов которого освящён в честь пророка Божия Илии, по традиции собрались представители приходов близлежащих храмов, чтобы поздравить ильинцев с престольным праздником. На божественной литургии вместе с хозяевами присутствовали прихожане храма в честь иконы Божьей Матери «Отрада и Утешение» станции Татаурово и храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» станции Таловка. Также в Ильинский храм с братией и прихожанами Свято-Троицкого Селенгинского монастыря приехал игумен Алексий (Ермолаев), благочинный Прибайкальского благочиния.
Все присутствующие приняли участие в молебне святому пророку и совершили крестный ход по селу Ильинка. Крестоходцы прошли около шести километров по центральным улицам одного из крупнейших сел Прибайкальского района. В конце всех ждала общая трапеза, приготовленная прихожанами храма, и выступление народного ансамбля «Ивушки» села Ильинка. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Православные Бурятии отметили Ильин день
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