Иркутская область берет шефство над городом в ЛНР

Кировску помогут кадрами, техникой, оборудованием и материалами
На Донбассе подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Луганской Народной Республикой, а также с городом Кировск, который находится в ЛНР. Подписи под документами поставили глава Иркутской области Игорь Кобзев, председатель правительства ЛНР Сергей Козлов и глава администрации Кировска Виктория Сергеева.
Соглашения между сторонами касаются гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере промышленного производства, поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса; сотрудничества с сфере социальной защиты населения, здравоохранения, науки и образования, молодёжной политики, поддержки добровольчества, развитии туризма, спорта и культуры, а также содействия в реализации инфраструктурных проектов на территории Кировска.
– Приангарье берёт шефство над городом Кировск в ЛНР. Будем помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, содействовать в решении текущих проблем. Дополнительно 27 тонн гуманитарной помощи будет направлено спецбортом в ЛНР из Иркутска. Профильные министерства Иркутской области находятся в тесном контакте с администрацией и отраслевыми ведомствами Кировска. Моим распоряжением создана рабочая группа, которая уже совершила ознакомительную поездку на территорию. Налажены личные контакты с сотрудниками администрации и персоналом учреждений образования, культуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, - заявил Игорь Кобзев.
Специалисты рабочей группы провели обследование инфраструктуры города, осмотрели проблемные объекты, провели переговоры с потенциальными подрядными организациями, которые займутся восстановлением объектов инфраструктуры, жилых домов, благоустройством, ремонтом автодорог.
– Помимо этого, будет оказано содействие в приобретении специального оборудования для центральной городской больницы, объектов образования, культуры и социальной сферы. Также, в соответствии с поручением министерства просвещения РФ, прорабатывается вопрос обеспечения образовательных организаций учебной литературой для начала учебного процесса по стандартам Российской Федерации, - пояснил губернатор Иркутской области.
Также в ходе совещания обсудили обеспечение водой жителей населённых пунктов республики и вопросы строительства дорог, образования и здравоохранения.
После подписания соглашений Иркутская область передала Кировску специализированную коммунальную технику. Город получил илососную машину, самосвал, оснащённый краном-манипулятором КамАЗ, мусоровоз и малогабаритный погрузчик. Всего планируется передать 13 единиц техники.
– Мы определили план дальнейшего развития вашей территории. Он будет действовать не один год, поэтому все плановые показатели, которые мы для себя наметили, мы, конечно же, будем исполнять. В первую очередь мы видим, какая у вас непростая ситуация с водоснабжением. Мы уже дали команду соответствующим специалистам посмотреть водозабор, оборудование, линии водоснабжения, – обратился к кировчанам Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, также в рамках визита делегация передала гуманитарную помощь для жителей города.
Иркутская область берет шефство над городом в ЛНР
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