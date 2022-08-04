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В Улан-Удэ красят виадук и ремонтируют остановки

В Улан-Удэ красят виадук и ремонтируют остановки
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В надлежащий вид приведут около 200 остановочных пунктов

В столице Бурятии красят виадук, ведущий к железнодорожному вокзалу Улан-Удэ. Внешний вид перехода давно требовал косметического ремонта.

Сотрудники комбината по благоустройству оштукатуривают подпорные стенки. Также здесь будут окрашены ограждения и перила.

Кроме того, в городе проводятся мероприятия по приведению остановок в порядок. Работники комбината красят урны и остановки, ремонтируют, моют и очищают остановки от несанкционированной рекламы.

Уже покрашены остановки по улицам Трубачеева, Комарова, Лебедева и другим. Всего в надлежащий вид приведут около 200 остановочных пунктов, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ благоустройство виадук остановка общественного транспорта

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