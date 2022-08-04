Артист театр «Байкал» сделал предложение артистке Бурятского цирка на сцене

3 августа в Улан-Удэ Бурятский цирк показал пластический цирковой спектакль Zam-Life (12+). Выступление, которое прошло в ФСК, посетил находящийся в Бурятии генеральный директор Большого Московского государственного цирка, представитель знаменитой династии дрессировщиков Эдгард Запашный.
После окончания спектакля произошёл неожиданный, но приятный сюрприз. На сцену поднялся молодой человек, артист театра «Байкал» Влад Новокрещенных. Он встал на одно колено и протянул коробочку с кольцом артистке Бурятского цирка Дулме Пунцуковой.
Дулма не смогла сдержать слёз, отвечая согласием на предложение.
- Я сказала «Да!». Я люблю тебя всем сердцем! Наша сказка только начинается, - написала тем же вечером Дулма Пунцукова на своей странице в соцсети.
Пользователи активно поздравляют счастливую пару. В том числе пожелания счастливой жизни оставила знаменитая уроженка Бурятии Баярма Зодбоева, артистка цирка Дю Солей. «Как это трогательно! Поздравляю, дорогие! Любви, взаимопонимания, счастья, много декретов!» - написала Баярма.
«Счастья вам, дорогие», - пожелала певица Сэсэг Аюшеева. «Как это мило», «Большой любви вам», «У меня аж мурашки пошли», «Я реву», - присоединяются к поздравлениям друзья Дулмы и Влада.
Видео, как происходило предложение руки и сердца, сняла также министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
- Это было очень милое предложение руки и сердца перед свидетелями в тысячу человек. Счастья и добра влюблённым и всем нам, - пожелала она.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные трогательные поступки романтики в Бурятии совершали не раз. В августе 2021 года молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на «Арбате» на виду у прохожих.
В апреле 2021 года улан-удэнец позвал замуж свою любимую в кинотеатре. Девушка, считавшая, что это обычный поход в кино, была поражена, увидев ролик на экране с заветными словами «Выходи за меня замуж».
Летом 2019 года житель Улан-Удэ сделал предложение своей любимой в очень живописном месте – у скалы Шаманка на Ольхоне.
Тем же летом в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии молодой человек сделал предложение своей возлюбленной, встав на колено на водопаде.
В 2018 году молодой человек, сын председателя комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии, предложил девушке стать его женой на Центральном стадионе, перед футбольным матчем Россия – Саудовская Аравия.
Другой житель Улан-Удэ позвал замуж свою девушку при помощи баннера. Огромный баннер со словами «Анюта, я люблю тебя очень люблю! Выходи за меня замуж, ты мне очень нужна!» появился в 20-м квартале, напротив «Товаров Бурятии».
В 2018 году на проспекте 50-летия Октября ехали три автомобиля, на каждом из них - огромный баннер. Слова складываются во фразу «Будь моей женой».
Летом 2016 года улан-удэнец исполнял романтичные песни у фонтана на улице Ленина и через микрофон предложил девушке стать его женой. Когда же она согласилась, пару окружила танцоры-казаки, взрывавшие хлопушки и кричавшие «Ура».
Летом 2015 года трогательное событие произошло на Театральной площади. Молодой человек привёл сюда возлюбленную с закрытыми глазами и усадил за столик с шампанским. Когда девушка открыла глаза, то увидела танцевальный флешмоб. На площади перед девушкой закружили в зажигательном танце «под стиляг» несколько десятков пар парней и девушек под песню: «Ты улыбнешься и скажешь мне да» группы «Звери». Потрясённая улан-удэнка, конечно же, сказала «да» и согласилась стать женой.