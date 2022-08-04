Артист театр «Байкал» сделал предложение артистке Бурятского цирка на сцене



Дулма не смогла сдержать слёз, отвечая согласием на предложение.





3 августа в Улан-Удэ Бурятский цирк показал пластический цирковой спектакль Zam-Life (12+). Выступление, которое прошло в ФСК, посетил находящийся в Бурятии генеральный директор Большого Московского государственного цирка, представитель знаменитой династии дрессировщиков Эдгард Запашный.После окончания спектакля произошёл неожиданный, но приятный сюрприз. На сцену поднялся молодой человек, артист театра «Байкал» Влад Новокрещенных. Он встал на одно колено и протянул коробочку с кольцом артистке Бурятского цирка Дулме Пунцуковой.