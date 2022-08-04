В Бурятии разрешат добывать самцов косули

Заявления на охоту начнут принимать уже завтра



5 августа в Бурятии откроется приём заявлений на добычу взрослых самцов косули во время гона. Срок охоты: с 20 августа по 20 сентября этого года.



Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены. По данным мониторинга Бурприроднадзора численность косули в Бурятии составляет 49490 особей.



К примеру, норма изъятия добычи косули во время гона в Бичурском районе – 3, Еравнинском – 16, Заиграевском – 5, Закаменском – 16, Баунтовском – 31 животное. В целом на республику лимит на добычу составит 121 особь. Лимиты на добычу можно посмотреть на сайте Бурприроднадзора, сообщили в его пресс-службе.



В некоторых районах нет лимитов на добычу косули во время гона. Это Кабанский, Иволгинский, Курумканский, Муйский, Прибайкальский, Северобайкальский районы. Причина: в этих районах зверя мало для охоты.



Вся информация по охотничьему сезону 2022-2023 (сроки подачи заявлений, график приёма граждан, нормы изъятия охотничьих ресурсов, карта-схема охотничьих угодий) находится на сайте республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.



Подать заявления на охоту можно через региональный портал rpgu.govrb.ru и обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре.

