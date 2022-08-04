Заявления на охоту начнут принимать уже завтра
5 августа в Бурятии откроется приём заявлений на добычу взрослых самцов косули во время гона. Срок охоты: с 20 августа по 20 сентября этого года.
Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены. По данным мониторинга Бурприроднадзора численность косули в Бурятии составляет 49490 особей.
К примеру, норма изъятия добычи косули во время гона в Бичурском районе – 3, Еравнинском – 16, Заиграевском – 5, Закаменском – 16, Баунтовском – 31 животное. В целом на республику лимит на добычу составит 121 особь. Лимиты на добычу можно посмотреть на сайте Бурприроднадзора, сообщили в его пресс-службе.
В некоторых районах нет лимитов на добычу косули во время гона. Это Кабанский, Иволгинский, Курумканский, Муйский, Прибайкальский, Северобайкальский районы. Причина: в этих районах зверя мало для охоты.
Вся информация по охотничьему сезону 2022-2023 (сроки подачи заявлений, график приёма граждан, нормы изъятия охотничьих ресурсов, карта-схема охотничьих угодий) находится на сайте республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Подать заявления на охоту можно через региональный портал rpgu.govrb.ru и обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре.
В Бурятии разрешат добывать самцов косули
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Акция по уборке мусора пройдёт завтра, 5 августа
Гран-присудили труппам из Кемерово и посёлка Чунский
Заявления на охоту начнут принимать уже завтра
Спортсменка стала второй в беге на 800 метров
В середине августа пройдёт обучение волонтёров
Зона отдыха в селе Окинского района благоустраивается поэтапно
В надлежащий вид приведут около 200 остановочных пунктов
В населённых пунктах республики прошли праздничные богослужения и крестные ходы
Лидер Русской Древнеправославной церкви обсудил с главой Бурятии поддержку старообрядцев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Кировску помогут кадрами, техникой, оборудованием и материалами
Очный этап состоится в сентябре
К мероприятию привлекут общественность республики
9 пассажирских поездов будут временно прибывать позже обычного времени
Об этом заявила вице-премьер Абрамченко
По уникальным QR-кодам на люках можно будет участвовать в квестах