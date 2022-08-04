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Глава минздрава Бурятии рассказала о высоком конкурсе в медколледже

Глава минздрава Бурятии рассказала о высоком конкурсе в медколледже
Общество,  Фото:страница Евгении Лудуповой
Конкурс доходит до пяти человек на место

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала в соцсетях о высоком конкурсе на поступление в республиканский базовый медицинский колледж имени Раднаева в Улан-Удэ. Лудупова проверила, как идёт целевой набор в колледж, 3 августа.

- Провела рабочее совещание с руководством наших медицинских колледжей, побеседовала с абитуриентами. Выявили проблемные моменты в наборе на целевое обучение, и, конечно же, пути их решения. В этом году наблюдается большой конкурс в республиканском базовом медицинском колледже имени Раднаева: 1100 на 435 мест. Большой интерес вызывает открытое в этом году сестринское отделение, где можно обучаться после девятого класса (конкурс до пяти человек на одно место), - поделилась глава минздрава Бурятии.

Она также поделилась небольшим лайфхаком. Много целевых мест есть в филиалах Байкальского базового медицинского колледжа в Кяхте и в посёлке Селенгинск. При этом конкурс там меньше, есть возможность обучаться и после девятого класса.

Приём заявлений на поступление в медицинские колледжи продолжается.

- Также отмечу, что на этот учебный год дополнительно выделено 400 бюджетных целевых мест по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, и все студенты-целевики с этого года будут получать дополнительную стипендию из республиканского бюджета 1500 рублей в месяц при отсутствии академической задолженности, - сообщила Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 октября в Бурятском государственном университете будет открыт медицинский целевой «рабфак». Это подготовительное отделение для поступающих в медвузы, в том числе для тех, кто не смог сразу же поступить. Обучение там будет бесплатным.
минздрав медицинский колледж

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