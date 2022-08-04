В Бурятии школа-интернат несвоевременно заплатила за продукты

Нарушение закона о закупках вскрыла прокуратура



Прокуратура Баунтовского района Бурятии во время проверки школы-интерната выявила нарушения законодательства о закупках.



- Установлено, что вопреки федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», школа-интернат несвоевременно оплатила поставленные предпринимателями продукты питания, - сообщает прокуратура Бурятии.



В связи с этим прокурор района внёс представление директору школы-интерната. Представление удовлетворено, один сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности.



- Кроме того, в отношении сотрудника, отвечающего за своевременную оплату поставленных товаров, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд). Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, - уточнили в прокуратуре.

