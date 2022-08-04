Общественную палату Улан-Удэ возглавила бывший учитель

Пост заняла Татьяна Федосеева



3 августа на заседании Общественной палаты Улан-Удэ был избран новый председатель, место получила Татьяна Федосеева.



Татьяна Федосеева в 1980 году окончила БГПИ по специальности «учитель русского языка и литературы». Начала трудовую деятельность в школе №32.



С 1993 года работала начальником организационного отдела администрации Октябрьского района, затем до 2021 года – заместителем руководителя администрации Октябрьского района.



Награждена почётным знаком Улан-Удэ, почётным знаком избирательной комиссии РФ, была победителем республиканского конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в городском округе».



В декабре 2019 года по решению горсовета общественный совет Улан-Удэ был преобразован в общественную палату. Её состав обновляется каждые три года. В нее входит 21 человек.



