Пост заняла Татьяна Федосеева
3 августа на заседании Общественной палаты Улан-Удэ был избран новый председатель, место получила Татьяна Федосеева.
Татьяна Федосеева в 1980 году окончила БГПИ по специальности «учитель русского языка и литературы». Начала трудовую деятельность в школе №32.
С 1993 года работала начальником организационного отдела администрации Октябрьского района, затем до 2021 года – заместителем руководителя администрации Октябрьского района.
Награждена почётным знаком Улан-Удэ, почётным знаком избирательной комиссии РФ, была победителем республиканского конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в городском округе».
В декабре 2019 года по решению горсовета общественный совет Улан-Удэ был преобразован в общественную палату. Её состав обновляется каждые три года. В нее входит 21 человек.
Общественную палату Улан-Удэ возглавила бывший учитель
Общество, Фото:
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