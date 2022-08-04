В Бурятии сегодня возможен град

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём до +27



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град. Утром при прояснении туманы.



Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +22,+27, при дожде +17,+22.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +24,+26.



