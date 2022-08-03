Житель Читы меняет акулу из «Икеи» на квартиру

Требуемая цена – 4,5 млн рублей
Ближе к концу июля на торговой площадке «Авито» неизвестный житель Читы выложил объявление о продаже игрушечной акулы из магазина IKEA. Расстаться с игрушкой продавец готов за 4,5 миллиона рублей, или же предлагает обменять её на однокомнатную квартиру.
Ранее компания IKEA остановила свою деятельность на территории России, закрыв все магазины. Соответственно, товары оттуда сейчас можно достать только через других людей, успевших купить их ранее.
Таким положением дел активно пользуются предприимчивые граждане, ставя на, казалось бы, обычные вещи заоблачные ценники. Кто-то ради шутки, а кто-то – на полном серьёзе.
Другие же читинские продавцы плюшевых акул, так полюбившихся широкой аудитории, более «демократичны» в своей ценовой политике – за 40 и за 90 тысяч рублей продавцы готовы отдать желающим заветную игрушку.
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