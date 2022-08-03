На площади Советов в Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов

Соберутся активисты со всей республики
11 августа в 10:00 на площади Советов в Улан-Удэ соберутся лучшие представители ТОСов со всей Бурятии. Гостей фестиваля ждёт выставка и ярмарка сувениров, кондитерских изделий, этнических украшений и многое другое.
На фестивале пройдёт награждение «Лучшая практика ТОС Бурятии», победители получат ценные призы.
Также участников и гостей фестиваля ждёт концертная программа от звёзд бурятской эстрады и фейерверк.
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