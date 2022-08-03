03 августа

02 августа

Популярное

На площади Советов в Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов

На площади Советов в Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соберутся активисты со всей республики

11 августа в 10:00 на площади Советов в Улан-Удэ соберутся лучшие представители ТОСов со всей Бурятии. Гостей фестиваля ждёт выставка и ярмарка сувениров, кондитерских изделий, этнических украшений и многое другое.

На фестивале пройдёт награждение «Лучшая практика ТОС Бурятии», победители получат ценные призы.

Также участников и гостей фестиваля ждёт концертная программа от звёзд бурятской эстрады и фейерверк.


Возрастное ограничение 0+ 
фестиваль ТОС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию приехали ведущие реставраторы России
В Бурятию приехали ведущие реставраторы России
Общество, 03.08.2022
Специалисты Эрмитажа проводит в Улан-Удэ мастер-класс по реставрации
В Бурятии определили 5 востребованных и перспективных профессий
В Бурятии определили 5 востребованных и перспективных профессий
Общество, 03.08.2022
В республике внедрят новые программы профессионального обучения
Маршрут автопробега на природном газе пройдёт через Бурятию
Маршрут автопробега на природном газе пройдёт через Бурятию
Общество, 03.08.2022
На Дальнем Востоке стартовал самый протяжённый в России автопробег газомоторной техники
В Агинском округе появится семейный центр бурятского языка
В Агинском округе появится семейный центр бурятского языка
Общество, 03.08.2022
Проект по развитию бурятского языка получил грант губернатора Забайкалья
В парке Улан-Удэ поселились удоды
В парке Улан-Удэ поселились удоды
Общество, 03.08.2022
В парке Улан-Удэ поселились удоды
Музей Санкт-Петербурга передал дацану Бурятии бюст Петра I
Музей Санкт-Петербурга передал дацану Бурятии бюст Петра I
Общество, 03.08.2022
В Северной столице побывала делегация трёх районов республики
Пригород Улан-Удэ подключат к централизованным сетям водоснабжения
Пригород Улан-Удэ подключат к централизованным сетям водоснабжения
Общество, 03.08.2022
Доступ к водопроводу получат 16 улиц улуса Нур-Селение
Спортсмены Бурятии вновь стали призёрами международных игр
Спортсмены Бурятии вновь стали призёрами международных игр
Общество, 03.08.2022
Пятый соревновательный день «Детей Азии» принёс республике два «серебра»
Дети из ДНР возвращаются домой после отдыха в Бурятии
Дети из ДНР возвращаются домой после отдыха в Бурятии
Общество, 03.08.2022
Ребята мечтают ещё хотя бы раз вернуться на берег Байкала
Бурятский гроссмейстер завоевал путёвку на международный кубок
Бурятский гроссмейстер завоевал путёвку на международный кубок
Общество, 03.08.2022
На Дальнем Востоке состоялся этап рапид Гран-при России
В Бурятии стабилизируются цены на стройматериалы
В Бурятии стабилизируются цены на стройматериалы
Общество, 03.08.2022
Поставщики постепенно снижают необоснованно поднятые цены
Ремонт музея истории Улан-Удэ завершат в декабре
Ремонт музея истории Улан-Удэ завершат в декабре
Общество, 03.08.2022
В настоящее время реконструкция здания выполнена на 50 процентов
Дожди с грозами и градом ожидаются в Бурятии
Дожди с грозами и градом ожидаются в Бурятии
Общество, 03.08.2022
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
В Улан-Удэ упавшая остановка валялась на земле почти месяц
В Улан-Удэ упавшая остановка валялась на земле почти месяц
Общество, 03.08.2022
Остановку убрали после того, как ситуацию покритиковали в соцсетях
В Улан-Удэ в «квартале бууз» появится особая подсветка
В Улан-Удэ в «квартале бууз» появится особая подсветка
Общество, 03.08.2022
Тематическую подсветку соорудят на деньги Ростуризма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^