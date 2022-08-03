Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
В Бурятии ожидается ухудшение погоды, о чём предупредили синоптики. По данным Бурятского Гидрометцентра, 2-4 августа по республике грозы, местами ливни, возможен град.
- Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендуется провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Ливень в столице Бурятии ранее прошёл 31 июля. А 25 июля за одни только сутки выпала почти половина месячной нормы осадков.
Дожди с грозами и градом ожидаются в Бурятии
Общество, Фото:
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