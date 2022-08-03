03 августа

02 августа

Популярное

Дожди с грозами и градом ожидаются в Бурятии

Дожди с грозами и градом ожидаются в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

В Бурятии ожидается ухудшение погоды, о чём предупредили синоптики. По данным Бурятского Гидрометцентра, 2-4 августа по республике грозы, местами ливни, возможен град.

- Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендуется провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Ливень в столице Бурятии ранее прошёл 31 июля. А 25 июля за одни только сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дожди с грозами и градом ожидаются в Бурятии
Дожди с грозами и градом ожидаются в Бурятии
Общество, 03.08.2022
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
В Улан-Удэ упавшая остановка валялась на земле почти месяц
В Улан-Удэ упавшая остановка валялась на земле почти месяц
Общество, 03.08.2022
Остановку убрали после того, как ситуацию покритиковали в соцсетях
В Улан-Удэ в «квартале бууз» появится особая подсветка
В Улан-Удэ в «квартале бууз» появится особая подсветка
Общество, 03.08.2022
Тематическую подсветку соорудят на деньги Ростуризма
В Улан-Удэ после дождя смыло новый асфальт
В Улан-Удэ после дождя смыло новый асфальт
Общество, 03.08.2022
Новая дорога в Загорске уже разваливается
В Бурятии провели акцию «Пристегните ремень»
В Бурятии провели акцию «Пристегните ремень»
Общество, 03.08.2022
Акция прошла в Джидинском районе
Более 60% компаний Улан-Удэ берут на стажировку молодых специалистов
Более 60% компаний Улан-Удэ берут на стажировку молодых специалистов
Общество, 03.08.2022
Большинство из них после стажировки берёт кандидатов на работы
На Украине погибли двое баскетболистов из Бурятии
На Украине погибли двое баскетболистов из Бурятии
Общество, 03.08.2022
Дмитрий Лагунов и Николай Багров играли за одну команду
В Бурятии Гусиное озеро накрыло пылью
В Бурятии Гусиное озеро накрыло пылью
Общество, 03.08.2022
«Едем на природу, но дышим густой пылью», - сетуют отдыхающие
В Улан-Удэ открывается медицинский «рабфак»
В Улан-Удэ открывается медицинский «рабфак»
Общество, 03.08.2022
Обучение будет полностью бесплатным
Жители Бурятии стали меньше жаловаться в соцсетях
Жители Бурятии стали меньше жаловаться в соцсетях
Общество, 03.08.2022
Топ-5 тем, волнующих жителей Бурятии, остался прежним
В Бурятии активно циркулируют более заразные штаммы «омикрона»
В Бурятии активно циркулируют более заразные штаммы «омикрона»
Общество, 03.08.2022
Заболеваемость COVID-19 подскочила до 78 заболевших за сутки
У Бурятского хореографического колледжа появился амбассадор в Монголии
У Бурятского хореографического колледжа появился амбассадор в Монголии
Общество, 03.08.2022
Госпожа Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж трудится в Русском доме в Улан-Баторе
В селе в Бурятии после падения ребёнка закроют входы в заброшенные дома
В селе в Бурятии после падения ребёнка закроют входы в заброшенные дома
Общество, 03.08.2022
Власти Новой Бряни поясняют, что на это потребуется много средств
Лучший таксист Бурятии имеет 16-летний опыт работы
Лучший таксист Бурятии имеет 16-летний опыт работы
Общество, 03.08.2022
В Улан-Удэ выбрали лучшего таксиста 2022 года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ обязали сделать автобусы доступными для инвалидов
В Улан-Удэ обязали сделать автобусы доступными для инвалидов
Общество, 03.08.2022
Речь идёт о маршруте, проходящем возле дома имени Эржены Будаевой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^