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В Улан-Удэ упавшая остановка валялась на земле почти месяц

В Улан-Удэ упавшая остановка валялась на земле почти месяц
Общество,  Фото:страница Натальи Семёновой
Остановку убрали после того, как ситуацию покритиковали в соцсетях

После возмущённого поста в социальной сети в Улан-Удэ убрали поваленную на землю и лежавшую там почти месяц остановку.

История получила ход 29 июля. Тогда лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова (певица Сабрина Амо) выложила у себя на странице «Вконтакте» фотографию поваленной остановки.

«Улан-Удэ! Выкорчеванная остановка почти месяц лежит. Это вам не Магдагачи или Сковородино! Это столица цветущей Бурятии, практически центр города! Да, был ремонт дороги, но давно уже закончили эту полосу», - написала Наталья Семёнова.

Спустя два дня под записью появился комментарий от председателя проектно-аналитического отдела администрации Улан-Удэ Вадима Имидеева. В своём комментарии Имидеев поинтересовался: «Это где такая красота лежит?»

На следующий день в половине пятого утра, появились ещё два комментария от Имидеева, в одном из которых он написал: «Убрали», а во втором приложил фотографию с места, где ранее лежала остановка. В ответ на комментарии Имидеева Наталья Семёнова написала: «Спасибо! Мы вас любим!»

А 2 августа лидер бурятского «Яблока» опубликовала новую запись, в которой поблагодарила ответственные службы за оперативную реакцию и в целом смягчила своё отношение: «Необходимо признать, в нашем городе оперативно реагируют на возмущения граждан! «Уставшую» остановку убрали! Аллилуйя и, конечно же, спасибо! А также спасибо за хорошие дороги!».

остановка общественного транспорта

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