Мероприятие пройдёт в Прибайкальском районе
6 августа в особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Бурятии проведут культурно-спортивный праздник «Байкал собирает друзей – 2022». Торжественное открытие мероприятие состоится в 12:00.
В 13:00 пройдёт конкурсная юмористическая программа «Один в один на Байкале». В 15:00 будет показан концерт творческих коллективов «Пою тебе, моя республика». В 16:00 начнётся концерт «Лето, море, песок».
Также будут организованы площадки «Здоровый образ жизни», детская игровая, по шашкам и шагай нааадан, торговая и сувенирная. Во время мероприятий будет работать тир.
Кроме этого, пройдут соревнования по пляжному волейболу, стрельбе из пневматической винтовки, толканию «Байкальского камня», армрестлингу, метанию плоского камня по воде («Блинчики»). Об этом сообщает администрация Прибайкальского района.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проведут праздник «Байкал собирает друзей»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пост заняла Татьяна Федосеева
Мероприятие пройдёт в Прибайкальском районе
В нём примут участие более 120 мастеров из Забайкалья, Бурятии и других регионов
Днём до +27
Вход на мероприятие бесплатный
Заканчивается регистрация на «ZabSwimFest» на Арахлее
Путешественники планируют поставить рекорд по пересечению пустыни на мототехнике
Принимается одежда, обувь, школьные рюкзаки и принадлежности
Главным зрелищем фестиваля станут костюмированные мистерии
Специалисты Эрмитажа проводит в Улан-Удэ мастер-класс по реставрации
Требуемая цена – 4,5 млн рублей
В республике внедрят новые программы профессионального обучения
Соберутся активисты со всей республики
На Дальнем Востоке стартовал самый протяжённый в России автопробег газомоторной техники
Проект по развитию бурятского языка получил грант губернатора Забайкалья