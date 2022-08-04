В Бурятии проведут праздник «Байкал собирает друзей»

Мероприятие пройдёт в Прибайкальском районе



6 августа в особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Бурятии проведут культурно-спортивный праздник «Байкал собирает друзей – 2022». Торжественное открытие мероприятие состоится в 12:00.



В 13:00 пройдёт конкурсная юмористическая программа «Один в один на Байкале». В 15:00 будет показан концерт творческих коллективов «Пою тебе, моя республика». В 16:00 начнётся концерт «Лето, море, песок».



Также будут организованы площадки «Здоровый образ жизни», детская игровая, по шашкам и шагай нааадан, торговая и сувенирная. Во время мероприятий будет работать тир.



Кроме этого, пройдут соревнования по пляжному волейболу, стрельбе из пневматической винтовки, толканию «Байкальского камня», армрестлингу, метанию плоского камня по воде («Блинчики»). Об этом сообщает администрация Прибайкальского района.



Возрастное ограничение 6+

