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Музей Санкт-Петербурга передал дацану Бурятии бюст Петра I

Музей Санкт-Петербурга передал дацану Бурятии бюст Петра I
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Хоринского района
В Северной столице побывала делегация трёх районов республики

В июле в Петропавловской крепости города Санкт-Петербург состоялась торжественная передача бронзового бюста Петра I делегации хори-бурят. Бронзовый бюст первого российского императора теперь будет находиться в соборном храме хори-бурят — Анинском дацане. В торжественной церемонии участвовали главы Хоринского, Кижингинского и Еравнинского районов Бурятии.

В первый день своего визита, участники делегации побывали в Санкт-Петербургском дацане «Гунзэчойнэй». На следующий день участники встречи ознакомились с работой центра межнационального и межконфессионального согласия «Зов Земли». По итогам этой встречи были подписаны официальные соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургским дацаном «Гунзэчойнэй» и Анинским дацаном «Гандан Шаддувлинг» в Бурятии, а также соглашения о межмуниципальном побратимском сотрудничестве в области молодёжной политики, создания условий для межнационального и межконфессионального согласия между МО «Георгиевский» г. Санкт-Петербург и Хоринским, Кижингинским и Еравнинским районами Бурятии.

Генеральный директор музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов передал бюст Петра I шэрээтэ Анинского дацана Легцок ламе. Бюст изготовил скульптор, архитектор Вячеслав Бухаев, изобразив первого российского императора в момент размышления.

Также бурятская делегация возложила цветы на могилу последнего императора России Николая II и членов его семьи. Затем участникам встречи была предоставлена возможность выстрелить из знаменитой пушки с бастиона Петропавловской крепости в ознаменование 350-летия со дня рождения Петра I.

- В истории хори-бурят царь Пётр I занимает почётное место. В 1703 году делегация представителей одиннадцати родов хори-бурят совершила исторический поход в Санкт-Петербург, где встретилась с императором и донесла до него свои просьбы. В результате за бурятами были закреплены их родовые земли, хори-бурятам были дарованы 11 родовых знамён, изготовленных по повелению государя, и в дальнейшем прекращены притеснения бурят со стороны царских чиновников, - сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.

Напомним, что два года назад в Анинский дацан был передан на хранение бронзовый бюст императрицы Екатерины II — копия бюста в своё время подаренного дацану самой императрицей.

Хоринский район Бурятия Санкт-Петербург дацан

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