Вход на мероприятие бесплатный
6 августа в столице Бурятии состоится семейный праздник «Дети будущего». Фестиваль пройдёт с 18:00 в парке имени Д.Ж. Жанаева.
Для семей будут организованы мастер-классы. На различных локациях они попробуют себя в роли гонщика, профессора, блогера и фотографа.
- Вас ждёт увлекательное путешествие в мир нового и интересного, куча подарков и розыгрышей от организаторов мероприятия, фотозона с возможностью записать самые крутые ролики для ваших соцсетей, - сообщает пресс-служба дирекции по паркам Улан-Удэ.
В завершение, в 21:00, состоится показ фильма «Нормальный только я» (12+) на открытом воздухе. Вход на фестиваль бесплатный.
Возрастное ограничение 12+
В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Дети будущего»
Общество, Фото:
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