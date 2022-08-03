В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Дети будущего»

Вход на мероприятие бесплатный



6 августа в столице Бурятии состоится семейный праздник «Дети будущего». Фестиваль пройдёт с 18:00 в парке имени Д.Ж. Жанаева.



Для семей будут организованы мастер-классы. На различных локациях они попробуют себя в роли гонщика, профессора, блогера и фотографа.



- Вас ждёт увлекательное путешествие в мир нового и интересного, куча подарков и розыгрышей от организаторов мероприятия, фотозона с возможностью записать самые крутые ролики для ваших соцсетей, - сообщает пресс-служба дирекции по паркам Улан-Удэ.



В завершение, в 21:00, состоится показ фильма «Нормальный только я» (12+) на открытом воздухе. Вход на фестиваль бесплатный.



Возрастное ограничение 12+

