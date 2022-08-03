Пятый соревновательный день «Детей Азии» принёс республике два «серебра»
Юные спортсмены Бурятии завоевали очередные медали VII международных спортивных игр «Дети Азии», которые проходят во Владивостоке.
Третью медаль выиграл Михаил З. В эстафете 4х400 он занял второе место. Напомним, ранее в беге на 200 м юный легкоатлет завоевал «серебро», а на дистанции 400 м – «золото».
Ещё одна награда у республики появилась в вольной борьбе. Тамир Ц. стал серебряным призёром в весовой категории до 68 кг, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Спортсмены Бурятии вновь стали призёрами международных игр
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